Ousmane Tanor Dieng met en garde Khalifa Sall "Laissez-les continuer à s'agiter, on prendra nos responsabilités si nécessaire ", a déclaré hier Ousmane Tanor Dieng lors de sa rencontre avec des élèves et étudiants de son parti. Le président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales a profité de cette rencontre pour délivrer quelques messages et solder des comptes avec la faction dissidente la formation de Léopold Sédar Senghor fidèle à Khalifa Sall.

La hache de guerre n'est pas enterrée au Parti Socialiste (Ps) ! Ousmane Tanor Dieng semble toujours en vouloir au camp des frondeurs, dirigé par Khalifa Sall (en prison). En effet, alors que le maire de Dakar et ses partisans sont en train de chercher des alliances dans l'opposition en vue des Législatives du 30 juillet prochain, la direction du Ps s'est rangée derrière la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



Hier, lors d'une rencontre à la Maison du parti avec des élèves et des étudiants socialistes, Ousmane Tanor Dieng a délivré un message qui laisse entrevoir que ce n'est pas demain la veille des retrouvailles entre socialistes.



Le secrétaire général du Ps a indiqué la voie à suivre. " Alors, montrez-moi que vous êtes civilisés. Donnez la preuve à ceux qui bavardent que nous sommes en train de travailler. Laissez-les continuer à s'agiter. On prendra nos responsabilités si c'est nécessaire ", a-t-il martelé, égratignant dans la foulée Khalifa Sall et ses lieutenants qui ne cessent de réclamer le départ du Ps de la mouvance présidentielle.



Plus que jamais dévoué, Otd a ensuite demandé aux jeunes socialistes de se mobiliser pour les prochaines élections législatives de 2017. " Allez dans les communes, les départements et autres pour poursuivre la massification et l'animation du Parti. Surtout s'investir pour une inscription massive sur les listes électorales ", a-t-il incité aux jeunes acquis à sa cause, tout en prédisant une grande victoire avec la majorité présidentielle.



Ndèye Safiétou Nam avec l'As

