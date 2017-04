Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS: « Je ne vois pas comment une cohabitation est imaginable au Sénégal » Le Secrétaire général du Ps ne croit pas possible une cohabitation au Sénégal. Ousmane Tanor Dieng qui s’exprimait, hier, en marge de sa rencontre avec les femmes du Réseau des entreprises sociales sénégalaises (RESOS), n’y songe même pas.

Le chef de file des socialistes a raillé, hier, l’opposition qui ambitionne une cohabitation à l’Assemblée nationale : « Ils (l’opposition) n’y croient pas du tout. Ils le savent très bien, s’ils font une analyse, département par département », a déclaré M. Dieng.



Se félicitant de la résolution prise par les membres du RESOS de travailler avec son parti, le leader des « verts » a clairement indiqué : « Cela prouve que le Ps continue de travailler à sa massification, à son renouvellement. C’est une attitude qui va dans le sens du développement, parce qu’elles veulent, elles-mêmes, travailler au plan social. Lors du référendum, le parti a gagné dans le département de Thiès, et c’est cela que nous voulons renforcer pour demain gagner Thiès, Mbour et Tivaouane. C’est ça notre objectif ».



Par rapport au meeting de Podor qu’il doit présider, ce samedi, et que certains considèrent comme une provocation envers Aissata Tall Sall, Tanor Dieng de marteler : « Ceux qui en parle, cela les engage. Moi, je ne m’occupe pas des questions de cette nature-là ».



