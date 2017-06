Oustaz Assane Seck: « La colère peut gâcher le jeûne du croyant »

Se prononçant sur l’’attitude des gens qui se trouvent très souvent dans une constante colère durant le mois béni, Oustaz Assane Seck nous informe que, « c’est un manque de tolérance et de patience. Un hadith du prophète (psl) nous dit que pendant le mois de Ramadan, on ferme les portes de l’enfer, et celles du paradis sont ouvertes, puis Satan (le chaytan) est ligoté.



Donc, on ne peut pas imputer à ibliss quoi que ce soit chez la personne qui tombe dans la colère sans raison, jusqu’à en arriver aux mains, avec bagarres et insultes. Ce qui est ici en cause, ce sont les pulsions de la personne à réprimer, sinon ils deviennent votre pire ennemi.



En principe, ce mois est celui du partage, de l’entraide, de la solidarité. Il est donc recommandé d’ouvrir son cœur aux autres, de faire abstraction de tout ce qui peut vous rendre nerveux.



Le musulman se doit d’être discipliné, de sorte qu’il n’aura jamais à s’emporter tout de go sans raison ou pour des broutilles. Se montrer fâché contre soi ou autrui, ne résoudra pas votre faim du moment ni votre soif.



Si on observer le jeûne, il faut le faire dans la sérénité d’âme avec un cœur apaisé. C’est cela la recommandation divine : il faut le faire avec foi et piété. Les uns et les autres doivent savoir se pardonner et cultiver de bonnes relations.



Si on suivait les enseignements coraniques, nous n’aurions jamais eu à constater certains comportements qui sont aux antipodes de l’islam. On ne doit pas annuler notre jeun pour des détails aussi inutiles que désinvoltes comme la colère qui peut nous faire prononcer des paroles ignominieuses qui, elles, annulent le jeûne, par contre, sachons raison garder ». Car « le bon musulman ne doit jamais se mettre en colère », d’après un hadith du prophète (psl).



La tribune