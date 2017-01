Oustaz Taib Soce, prêcheur: "un homme responsable ne doit aucunement compter sur les biens de son épouse"

"Le mariage est une recommandation de Dieu. Une sunna du Prophète Mouhammad (Psl). Le choix d'une épouse repose sur trois critères: la beauté, la lignée familiale et la richesse. Mais, le Prophète Mouhammad (Psl) a insisté sur la piété de la femme. Il a recommandé aux croyants de chercher une femme pieuse. Donc, l'homme doit impérativement choisir son épouse, parce qu'elle est pieuse et non riche ou belle. Le mariage ne doit porter ni sur l'argent encore moins sur la beauté, mais exclusivement sur la piété.



L'union sacrée s'articule autour de l'amour et non de l’intérêt. Si le mariage est uniquement basé sur l'argent, on risque un jour, de partir. Mieux, un homme responsable ne doit aucunement compter sur les biens de son épouse. On épouse une femme pour prendre bien soin d'elle et de ses enfants et non le contraire. C'est ce que recommande l'Islam. Le Prophète Mouhammad (Psl) a aussi recommandé à la femme d'épouser un homme pieux et non le contraire."



L'Observateur