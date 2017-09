Outrage à agent de la force publique: Une ressortissante américaine arrêtée et jugée demain, l'ambassade des Usa s'en mêle

L’affaire parait banale, mais pourrait provoquer un incident diplomatique. Jeudi dernier, la police de l’aéroport a procède à l’arrestation d’une Américaine du nom de M. Monique avant de la déférer au parquet, pour outrage à agent avec violence. L’ambassade des Etats Unis, mise au courant, a tenté d’intervenir, mais sans succès.



L’attitude de la dame est tellement grave pour les autorités sénégalaises, que le procureur a décidé de la placer sous mandat avant d’enrôler le dossier pour mardi prochain, en audience des flagrants délits. Les Etats-Unis ont pourtant, dépêché une délégation à la cave, vendredi dernier, au moment où leur compatriote était conduite devant le Procureur.



M. Monique, citoyenne noire américaine, de confession musulmane, mariée à un Sénégalais, était à Dakar pour voir sa belle-famille. Ses parents qui séjournaient également dans la capitale sénégalaise, rentraient jeudi dernier en Amérique. En raccompagnant ses parents, M. Monique ne se doutait que sa liberté était en jeu. Selon nos informations, c’est en voulant aider des vieilles personnes qui devaient également voyager, qu’elle a eu une altercation avec un agent de la police.



« Il y a eu une prise de gueule entre les deux et lorsque l’agent a voulu poser sa main sur l’épaule de la dame, elle a rétorqué net : « dont touch me » en repoussant ses mains », confie une source.



Une attitude qui ne serait peut-être pas un grave incident au pays de l’oncle de Sam mais qui a suffi à susciter l’ire de l’agent du policier, qui ne se souciant pas des convictions et principes religieux de la dame (qui ne voulait pas qu’un homme la touche, en tant que musulmane), a poursuivi son geste. M. Monique s’est alors débattue. L’agent de la police, qui croyait a une rébellion, l’a alors violemment plaquée au sol.



Mise aux arrêts, elle est immédiatement conduite devant le commissaire de la police de l’aéroport. Notre source de regretter cet « abus de pouvoir »de l’agent de police. « Elle a été abusivement arrêtée », souligne-t-elle.



Quoi qu’il en soit, l’ambassade des Etats Unis a tenté de la tirer d’affaire au niveau de l’aéroport mais également, devant le procureur, sans succès. En effet, l’arrestation de M. Monique a des conséquences fâcheuses sur ses activités, puisqu’elle est professeur dans son pays et enseigne également l’anglais en Arabie Saoudite. Notre source soutient que l’ambassade des Etats Unis suit de près cette affaire.







