Outrage à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions : L’étudiant a asséné un coup de poing au policier de garde Nd. Guèye, placé sous mandat de dépôt le 1er septembre 2017, va répondre du délit d’outrage à agent de la force publique, dans l’exercice de ses fonctions devant un tribunal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Septembre 2017 à 12:18 | | 0 commentaire(s)|

Le prévenu, étudiant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a été déféré au parquet de Diourbel vendredi dernier, après une garde-à-vue de vingt-quatre heures dans les locaux du commissariat urbain de Mbacké. C’est au sein de ce commissariat de police qu’il a commis un délit, en donnant un coup de poing au sous-officier Wagane Diop qui assurait la garde au poste de police. Selon le policier, Nd. Guèye lui a asséné un coup de poing sous le prétexte qu’il a frappé son petit frère.



« Il est venu au commissariat avec sa maman, sa sœur et son frère. La dame a créé un boucan dans le bureau de l’adjudant, quelques minutes après leur arrivée. Le chef les a invités à sortir de son bureau, mais ils ont tous refusé d’obtempérer. C’est ainsi que j’ai fait sortir les trois enfants.



Mais après les avoir conduits dehors, Nd. Guèye m’a donné un coup de poing au motif que j’ai poussé son jeune frère. Lorsque je me suis retourné pour répliquer, l’adjudant Diakham m’a sommé de ne pas réagir. J’ai ainsi appréhendé le présumé délinquant et je l’ai conduit au poste de police du service où il a été écroué », renseigne la victime.



Interrogé par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés, tout en regrettant son acte. « L’agent de police a poussé mon frère, c’est pourquoi je lui ai donné un coup de poing. Mais je regrette amèrement mon geste et je demande la clémence de la justice », a sollicité l’étudiant.



Son remords tardif intervenu après sa garde-à-vue, n’a produit aucun effet positif en sa faveur. Cela n’a pas empêché la poursuite de la procédure. Les enquêteurs l’ont déféré au parquet de Diourbel, le 1er septembre 2017, où il a été auditionné par le substitut du procureur de la République. Ce dernier l’a placé sous mandat de dépôt pour outrage à agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions.





