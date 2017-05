Ouverture ce mercredi à Conakry de la 17e conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS L'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est un outil de coopération sous régional au tour du fleuve Sénégal dans un esprit de partage solidaire des ressources en eau. Les autorités de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal se sont engagés à consolider les acquis et à lèver les contraintes, liées notamment à la navigabilité du fleuve. les chefs d'Etat entendent prendre les décisions à la hauteur des défis actuels et futurs. Au terme des travaux de cette conférence le président Macky Sall a été porté à la tête de l'organisation pour les deux prochaines années. Le tout nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OMVS a décliné les axes majeurs de sa présidence.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 22:18



































