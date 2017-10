Ouverture de l’AIBD : Papa Maël Diop travaille à la réussite du projet

Le Directeur Général des ADS exprime sa totale adhésion pour la réussite du processus de transfert des activités de l’Aéroport International Léopold Sédar Senghor à Diass, avec l’ouverture prochaine de l’Aéroport International Blaise Diagne. Il en appelle aux agents des ADS et à tous les professionnels du secteur des transports aériens, à travers un communiqué de presse que nous vous proposons en intégralité.



« Dans la perspective de l’ouverture prochaine de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), la Direction Générale des Aéroports du Sénégal (ADS) invite l’ensemble des travailleurs des ADS, à prendre toutes les dispositions pour un bon déroulement du processus de transfert des activités de l’Aéroport International Léopold Sédar SENGHOR (AILSS) vers celui de DIASS.



Au même titre, elle remercie les professionnels du secteur et les partenaires sociaux de leurs soutiens constants et les exhorte à poursuivre la collaboration afin de réussir, ensemble, cet ambitieux projet de l’Etat du Sénégal, qui s’inscrit dans la dynamique du renouveau et de la modernisation du système des Transports Aériens telle que définie dans le PSE, contribuant à faire de Dakar le principal hub aérien de la sous-région ».