Ouverture de la campagne électorale: Vers un télescopage entre Wade et Dionne à Touba ?

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017

La campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet s’ouvre le 9 juillet prochain. Dans les états-majors de partis et coalition, l’heure est aux derniers réglages pour 20 jours de meetings et des tournées à travers le pays.



L’ancien président Abdoulaye Wade, la principale attraction de ces élections, est attendu dans les prochaines 72 heures à Dakar. Selon ses proches, il va démarrer sa campagne comme à l’accoutumée, à Mbacké.



La tête de liste de la coalition gagnante Wattu Senegaal va ensuite passer la nuit à Touba où il aura un entretien avec le Khalife général des Mourides et d’autres dignitaires mourides. Le Pape du Sopi et ses ouialles ne seront pas les seuls à Mbacké, ce jour-là.



La coalition Benno Bokk Yakaar, dirigée par le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a aussi prévu de tenir son meeting d’ouverture à Mbacké, le dimanche 9 juillet prochain. C’est dire qu’on se dirige vers un télescopage entre les deux coalitions.

