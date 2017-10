Ouverture du Sommet extraordinaire de la CEMAC à N’djamena

Selon nos confrères de BBC, les dirigeants des pays d’Afrique centrale vont aborder principalement la question de la libre circulation des personnes et des biens. Il faut dire que depuis quelques jours certains chefs d’Etat avaient déjà commencé à donner leur accord sur cette libre circulation des biens et des personnes dans la zone Cemac. C’est le cas des présidents du Gabon, du Tchad et de la Guinée Equatoriale.



Le président Tchadien Idriss Deby et ses pairs vont rédiger une pétition pour demander au président américain Donald Trump d’annuler la décision d’interdire l’accès des Tchadiens aux États-Unis. D’autres sujets plus importants seront sans doute évoqués pendant cette rencontre sous-régionale.



Le président Camerounais Paul Biya, celui de la république centrafricaine Faustin Archange Touadera, celui du Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso et l’Equato-guinéen Theodoro Obiang Guéma seront également de la partie.



La libre circulation des biens et des personnes sera une grande première pour la Cemac. Il faut dire que ce projet qui a connu un important retard dans sa réalisation sera enfin effectif au terme de ce sommet. C’est du moins ce que pensent certains observateurs.



www.afrikmag.com