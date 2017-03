Ouza Diallo : «Tout le monde sait que Khalifa est victime d’un acharnement politique»

«Je n’abandonne jamais mes amis, j’ai des principes dans ma vie », a-t-il déclaré à sa sortie de la visite à l’édile de la capitale sénégalaise. Et de poursuivre : « Il va trop bien, en pleine forme et souriant et c’est cela que j’ai aimé».



Revenant sur l’incarcération de son «ami », l’artiste-musicien se dit certain qu'il n'est qu'une victime : «Nous tous nous savons que c’est de l’acharnement politique, malgré que je ne suis pas anti pouvoir, je suis un peu de la majorité présidentielle, mais je le dis, c’est de l’acharnement politique».



Khalifa Sall a été incarcéré depuis trois semaines à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour les faits de blanchiment, détournement de deniers publics, association de malfaiteurs, entre autres, dans l’affaire dite de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.