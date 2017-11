Ovulation: Combien de temps après l`arrêt de la pilule?

Vous avez un projet de grossesse, et venez d'arrêter votre pilule. Au bout de combien de temps une ovulation est-elle possible après l'arrêt de la pilule contraceptive ?



Arrêt de la pilule contraceptive et ovulation

Nous avons longtemps pensé que l'utilisation de la pilule sur le long terme retardait la survenue d'une grossesse. Plusieurs études ont été faites à ce sujet. En réalité, l'utilisation de la pilule contraceptive sur plusieurs années n'a aucune influence sur la fertilité des femmes lors de son interruption. La fertilité est différente d'un couple à l'autre : certaines femmes tomberont enceintes dès le premier mois d'interruption, alors que d'autres devront attendre un à deux ans. Il faut savoir que la fertilité décroît avec l'âge. Il est donc plus facile de tomber rapidement enceinte à 25 ans qu'à 45 ans.



Comment mettre toutes les chances de son côté ?

En surveillant le moment de votre ovulation, vous augmentez vos chances de tomber enceinte. Pour cela, il existe différentes méthodes, par exemple la surveillance de sa courbe de température tous les matins à la même heure. Une élévation de température, en dehors de tout épisode infectieux, correspond à la période d'ovulation.



Que faire si bébé se fait attendre ?

La majorité des femmes tombent enceintes dans les deux ans qui suivent tout arrêt de contraception. Si aucune grossesse ne s'est déclarée pendant 2 ans, vous pouvez faire un bilan de fertilité. Parlez-en avec votre médecin ou votre gynécologue : il est peut-être nécessaire de mettre en route un traitement pour stimuler votre ovulation.









