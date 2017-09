Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici P-Square: bientôt la séparation? Rédigé par leral.net le Lundi 18 Septembre 2017 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Encore une fois, il semblerait que de nouvelles mésententes ont surgi au sein du groupe de musique nigérian P Square.

Selon plusieurs sources concordantes, tout serait parti d’un message publié par l’un des membres du groupe, Paul Okoye, dans lequel il menaçait une femme en disant que le sang est toujours plus fort. Pour plusieurs internautes, ce texte serait destiné à la femme de son frère jumeau Peter Okoye, Lola.

Un regard sur la page Instagram de Peter Okoye donne un aperçu de ce qui a provoqué le post de Paul .

Comme à son habitude, quand ils ont un malentendu, Peter a commencé à utiliser le nom de M. P et des heures avant que Paul n’envoie son message, Peter avait publié un poster, se faisant appelé M. P et non Psquare.



Quand un fan a exprimé ses inquiétudes au post de Peter, le chanteur n’a pas confirmé la question d’une séparation possible. Il a répondu en disant:

@ suzzywobo55, nous avons tous les deux le droit de faire des affaires individuelles. Merci.



Pour rappel, en février 2016, les jumeaux du groupe P Square avaient failli en arriver à la rupture également, mais grâce aux différentes médiations, ils étaient revenus à de meilleurs sentiments et se sont réconciliés.

Si cette nouvelle querelle est réelle, ce serait leur troisième choc public en trois ans.

Espérons que ça ne l’est pas!!!





