PAKISTAN: Un terrible accident de la route fait plus de 150 morts et encore plus de blessés

Rédigé par leral.net le Dimanche 25 Juin 2017 à 23:10 | | 0 commentaire(s)|

VUES 16 Un camion citerne transportant de l'hydrocarbure s'est renversé au Pakistan, faisant au moins 150 morts et une centaine de blessés.



Selon les informations publiées par l'AFP, des passants se sont rués à la suite de l'accident afin de récupérer le carburant qui s'était répandu sur le sol.



Un drame qui survient au moment où de nombreux Pakistanais prenaient la route afin de rejoindre leur famille pour les festivités de l'Aïd-el-Fitr, qui marque la fin du mois du ramadan.

L'AFP rapporte que le camion transportait 40 000 litres de carburant avant de se renverser tôt, dimanche, heure locale, sur une autoroute reliant les deux grandes villes de Karachi et Lahore.

Ce sont plus de 100 véhicules, voitures, minibus et motos qui ont été complètement carbonisés dans la tragédie.



«Au moins 150 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées dans un incendie qui s'est déclaré lorsqu'un camion citerne s'est renversé et que les victimes se sont précipitées pour récupérer le carburant qui s'était répandu», a déclaré un responsable des autorités locales, Rana Mohammad Saleem Afzal, à la télévision publique, dont les propos ont été repris par l'AFP.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook