PAPE, ARTISTE COMPOSITEUR, MEMBRE DU GROUPE "PAPE & CHEIKH": Le Grand Théâtre, c'est la honte!"

Dans les colonnes de « Vox POPuli », Pape du groupe « Pape & Cheikh » a confié que les gens pensent que les artistes qui se produisent au Grand Théâtre gagnent beaucoup d’argent. Ce qui est loin de la réalité, selon lui : « On s’y produit pour le plaisir de notre public. Mais, les taxes sont chères. A la perception, on te demande un million, la Sodav te réclame 400.000 francs Cfa, le Grand Théâtre te facture 4 à 5 millions, plus 300.000 francs pour les taxes, 100.000 à 150.000 FCfa pour la sécurité (police et sapeurs-pompiers). Après le Grand Théâtre t’exige de lui donner 180 billets gratuits », s’est offusqué Pape.



Fort de ce constat, Pape affirme que : « Le Grand Théâtre, c’est la honte ! ».



« Ce que nous vivons avec cette structure, c’est de l’humiliation. On y a joué et au beau milieu de la soirée, alors qu’il restait encore des titres, on a fermé les rideaux et on nous a chassés, alors qu’on avait tout payé. Est-ce que c’est ça la culture ? », a asséné Pape.



Ilovesenegal.org