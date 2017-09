PARIS: Macky Sall et Alassane Ouattara hués par les militants anti CFA Le chef de file des Urgences Panafricanistes, Kemi Séba, a fait sa première sortie publique depuis son expulsion du Sénégal. C'était ce samedi 16 septempbre à Villeneuve-La-Garenne, près de Paris. Dans la salle, ils étaient environ 2000 personnes à venir écouter celui qui est devenue la figure de proue de la lutte contre le Francs CFA.



Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017 à 13:02 | | 0 commentaire(s)|

Cette assistance en veut particulièrement à deux présidents africains, le Sénégalais Macky Sall et l'Ivoirien Alassana Dramane Ouattara. Ils sont soupçonnés être les "bras armés" de la France pour "pepétuer la domination coloniale" sur le continent. A l'évocation de leur nom, une tonne de sifflets a envahi en choeur la salle. Très en verve, et fidèle à son franc-parler, Kémi Séba a dit tout ce qu'il pense de ces deux présidents-là. (plus d'infos sur la sortie de Kemi Seba à Paris à suivre)

Afriqueconnection.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook