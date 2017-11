PDS : Ameth Fall Braya lâche Me Wade et répond à l'appel de Macky Sall Le Parti démocratique sénégalais (PDS), une des principales formations de l'opposition qui ont décidé de ne pas répondre à la rencontre avec le ministre de l'Intérieur, dans le cadre du dialogue politique, a été lâché par son responsable dans la ville de Saint-Louis.

L'homme d'affaires, par ailleurs président de la Fédération libérale de Saint-Louis indique qu'il va participer à cette rencontre. "Je pense que c'est autour de la table que des solutions à nos récriminations pourront être trouvées", a-t-il motivé, sur Rfm.



Ameth Fall Braya souligne par ailleurs qu'il n'a pas besoin d'avoir la permission de son parti parce qu'il n'a pas été informé de la décision de ses camarades de boycotter la rencontre. Il estime que la meilleure attitude à tenir, est d'aller écouter et de poser ses doléances.



Avec ce responsable libéral, la ministre de l'Intérieur pourra se féliciter d'avoir eu un partisan de Me Abdoulaye Wade. Hier, dans la presse, Pape Samba Mboup, révélait, lui, que Abdoulaye Wade voulait bel et bien participer à cette rencontre mais qu'il en a été dissuadé par son fils, Karim.







