PDS: « Karim m’a obligé à chercher la dépense quotidienne », a déclaré Pape Samba Mboup L’ancien chef de cabinet de Wade, Pape Samba Mboup, n’est pas copain-copain avec Karim Wade, et il ne s’en cache pas.







Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2017 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

« Je ne suis pas obligé d’être avec Karim Wade, lance-t-il. Ce n’est pas parce que je suis avec Abdoulaye Wade que je deviens un militant de Karim Wade. Nous ne sommes pas dans un royaume où les choses se passent entre père et fils. Je suis avec Wade et rien qu’avec Wade. »



Pape Samba Mboup ne nie pas avoir tenté une médiation en faveur de Wade fils, lorsque ce dernier était en prison, dans le cadre de l’affaire de la traque des biens mal acquis. Mais, s’empresse-t-il de préciser, il ne le faisait pas pour les beaux yeux de l’ancien ministre d’État. Et, il lui a dit un jour.



« Ce que je fais, je ne le fais pas pour toi, mais plutôt pour ton papa. Si c’est comme ça, j’arrête la médiation », aurait-il lancé à Karim, alors que ce dernier évoquait ses contacts avec Macky Sall.



Pape Samba Mboup rapporte que Madické Niang, qui a assisté à son coup de gueule, « était sidéré ». Il ajoute : « Quelque temps après, il (Karim) m’appelle pour me dire qu’il n’avait pas bien compris. Madické Niang lui a expliqué. Il a salué l’initiative. »



Toutefois, entre les deux hommes, les relations ont toujours été distantes. Souvent tendues. Et ça remonte à très loin. L’ancien chef de cabinet de Wade rembobine : « Lorsque nous étions au pouvoir et que je me battais contre sa Génération du concret, je lui ai dit d’entrer dans le parti. Il n’a pas voulu. C’est d’ailleurs à cause de ce mouvement que nous avons perdu les élections. Il a tout fait pour me déboulonner de mon poste à la présidence pour m’envoyer dans une ambassade. Il a tout fait pour que son père se sépare de moi. Il (Wade) n’a pas voulu. Son père avait besoin de moi. »



Plus clash, Pape Samba Mboup ajoute : « Karim Wade m’a fait la guerre. Il m’a aussi fait perdre les élections. Il m’a mis dans cette situation où je suis obligé de chercher la dépense quotidienne. Karim Wade m’a suffisamment fait du mal. »



(Source : Wal fadjri)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook