PHOTO- Antoine Griez­mann dévoile une photo de sa fille Mia
Vendredi 10 Mars 2017

Dans une inter­view qu’il accor­dait à nos confrères de Télé-Loisirs en décembre dernier, Antoine Griez­mann s’avouait tota­le­ment accro à sa fille, la petite Mia, née le 8 avril 2016. « J'aime la prome­­ner en pous­­sette avec le chien, confiait-il. Je pour­­rais tout donner pour ma fille. Je joue avec elle, on se couche par terre, on chahute et on passe du bon temps ensemble. » Une vie de papa poule qui lui donnait des envies de multi­plier les bébés. « J'aime­­rais bien agran­­dir ma famille, ajou­tait-il. Mais il ne faut pas le dire trop fort, sinon la patronne va me mettre la pres­­sion pour avoir le deuxième le plus vite possible. »

L'inter­view d'Antoine Griez­mann par Télé-Loisirs : En atten­dant de donner un petit frère ou une petite sœur à Mia, Antoine Griez­mann partage sa joie d’être le papa d’une si jolie petite blonde. Sur son fil Insta­gram, le foot­bal­leur vient de diffu­ser une photo de sa merveille. Un cliché où nous la décou­vrons debout sur un fauteuil, panta­lon noir, t-shirt blanc et pull crème noué autour de sa taille. Sous cet ADORABLE instan­tané, Antoine Griez­mann réitère sa fierté en écri­vant : « Ma petite prin­cesse », accom­pa­gné d’un smiley avec des cœurs à la place des yeux et d’un gros cœur rouge. Comment ne pas craquer?



