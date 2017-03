Il a fallu 28 heures de travail et près de 20 kilos de ched­dar pour abou­tir au splen­dide (et proba­ble­ment odorant) résul­tat final : une repro­duc­tion en fromage de la pose prise par Beyoncé pour annon­cer qu’elle attend des jumeaux. La statue figure parmi les plus commen­tées du Cham­pion­nat de sculp­ture sur fromage qui aura lieu demain, samedi 1er avril, à Londres, comme l’in­dique CNN. L’ar­tiste David Brad­ley s’est asso­cié à l’agence de pub The Robin Collec­tive pour parve­nir à graver dans cette pâte (qui se doit d’être pres­sée mais non cuite) toute la quin­tes­sence de la chan­teuse.





Les fans les plus poin­tilleux relè­ve­ront que la ressem­blance entre le visage de Beyoncé et celui de la sculp­ture laisse à dési­rer, mais on ne peut que saluer le talent et la créa­ti­vité déployés pour tenter de repro­duire la mise en scène florale. Mollesse du fromage oblige, les jambes de l’in­ter­prète de Forma­tion ont toute­fois l’air un peu plus rapla­pla que dans la réalité (alors que Beyoncé suit un dras­tique programme spor­tif, même pendant sa gros­sesse).





Après bien des jeux de mots, l’ar­tiste a sobre­ment nommé son œuvre Brie-oncé, même s’il n’y a pas de brie dans la statue. On lui avait suggéré de mettre des Baby­bel (!) pour figu­rer les jumeaux à naître de la chan­teuse, mais il a fina­le­ment renoncé (ouf). Après avoir fait de la limo­nade une œuvre d’art avec son dernier album, inti­tulé Lemo­nade, cette consé­cra­tion froma­gère donnera peut-être des idées à Beyoncé pour son prochain opus.