Le chan­teur a posté une amusante photo souve­nir sur son compte Insta­gram en compa­gnie d'une de ses idoles.Ce n’est pas parce que vous avez des millions de fans à travers le monde que vous ne pouvez pas, vous aussi, avoir une idole. Justin Bieber ne nous dira pas le contraire.Avant de voir sa tête sur des immenses affiches ou d’en­tendre des adoles­centes crier son nom dans les rues, le chan­teur collait lui aussi des posters dans sa chambre. Sa star préfé­rée ? Le rappeur Eminem !Imagi­nez alors un peu la joie que le petit blon­di­net a pu ressen­tir, il y a quelques années, quand il a pu rencon­trer et poser avec celui qu’il admi­rait tant.Raison sans doute pour laquelle il n’a jamais supprimé le cliché souve­nir en ques­tion et qu’il a décidé, dans un élan de nostal­gie, de le parta­ger avec ses fans sur Insta­gram ce vendredi 30 juin. Sur le cliché en ques­tion, le Biebs prend la pose, tout fier, aux côtés du rappeur origi­naire de Detroit, pas très souriant on vous l’ac­corde.Si ce dernier ne précise pas la date de cette rencontre, on se doute qu’elle date certai­ne­ment de 2010, année de sortie de son tube « Baby » qui l’a révélé et dans le clip duquel il arbo­rait la même coupe de cheveux. Et c’est d’ailleurs en hommage à ce dernier que Justin Bieber s’était rasé et teint les cheveux en blond platine l'an passé.



Mieux encore, en 2015, le Cana­dien avait repris les hits de son idole «Lose Your­self » et «Clea­ning Out My Closet» dans une boîte de nuit londo­nienne. Peut-être une colla­bo­ra­tion pour bien­tôt qui sait…