PHOTO: Pamela Anderson méconnaisable lors d'un gala de charité

En mai dernier, alors que nos confrères de W magazine l’interrogeaient sur le temps qui passe et ses cinquante ans qui approchent, Pamela Anderson se montrait plutôt zen. « En réalité, j'aime vieillir, assurait la star des années 90. J'ai beaucoup de femmes plus âgées inspirantes dans ma vie, comme ma fabuleuse maman qui a pour elle les paillettes, le glamour et le fun. Vieillir n'est pas la fin. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à espérer. […] Vieillir est quelque chose avec lequel nous devons tous composer ».



Hier soir, à l’occasion d’un dîner de charité venant en aide aux rescapés d’Haïti, Pamela Anderson a surpris tout le monde en débarquant sur le red carpet au bras de son fils Brandon Thomas avec un maquillage bien plus léger qu’à l'accoutumée. Un changement radical de look pour celle qui nous avait habitués à des faux-cils XXL, au rouge à lèvres vif et aux gros traits d’eyeliner. Un moment que PomPomPam a partagé sur les réseaux sociaux et qui a soulevé beaucoup d’interrogations de la part de certains de ses followers, persuadés qu’elle avait modifié les traits de son visage…



