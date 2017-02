Amel Bent est tota­le­ment gaga de sa fille. Et toutes les occa­sions sont bonnes pour la chan­teuse de montrer l’amour qu’elle porte à sa petite prin­cesse sur les réseaux sociaux.



Ce samedi 4 février, la petite Sofia fête son premier anni­ver­saire, un jour très spécial pour sa maman qui s’est empres­sée de poster une photo d’elle sur son compte Insta­gram nous montrant au passage que celle-ci a bien grandi.



Sur ce joli cliché en noir et blanc, l’in­ter­prète de Ma philo­so­phie tient sa fille dans ses bras et lui dépose un doux baiser sur la joue. En légende celle-ci écrit : « Il y a 1 an , tu es née …amour de ma vie, l'essen­tiel, l'équi­libre, le sens à tout ça …je t'aime ma fille. »