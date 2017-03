PHOTOS – Beyoncé publie de nouvelles photos d’elle très enceinte

Depuis le 1er février dernier, et la photo la plus commen­tée de l'histoire d'Insta­gram, on sait que la chan­teuse Beyoncé est enceinte. "I have three hearts" (tr: j'ai 3 coeurs) avait-elle commenté, révé­lant ainsi attendre des jumeaux, dans une photo­gra­phie signée Awol Erizku, un jeune artiste ethi­pien, qui s'est offert la plus belle publi­cité possible.



Depuis, Beyoncé est discrète, et se ménage des temps de repos, mais elle n'est pas pour autant secrète. Moins de deux semaines après cette révé­la­tion choc, elle était sur la scène des Grammy Awards, presque nue, affi­chant son baby bump dans une perfor­mance à couper le souffle.



Parce que l'accou­che­ment approche, Beyoncé publie de nouveau une série de photo­gra­phies sur Insta­gram. Son ventre n'a jamais semblé aussi gonflé.





Dans cette robe moulante, elle prouve qu'elle ne renonce pas à son style dans cette dernière ligne droite. Au contraire, elle s'amuse pendant un shoo­ting photo, et publie des montages alliant glamour, et séquences amusantes avec sa fille Blue Ivy. Musique, humour, famille, tout semble aller pour le mieux pour Queen Bey.





Crédits Photo: BS / Besti­mage