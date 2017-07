Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS Beyoncé : un mois après son accou­che­ment, elle impres­sionne ses fans avec sa ligne Rédigé par leral.net le Samedi 15 Juillet 2017 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

Sur Insta­gram, Beyoncé a fait sensa­tion en postant plusieurs cliché d'elle, seule­ment un mois après avoir accou­ché de ses jumeaux, Carter et Rumi. Les jumeaux de Beyoncé sont déjà des stars sur Insta­gram, il n'y avait pas de raison pour que leur maman n'ait pas le droit à son quart d'heure de gloire. Après avoir présenté Rumi et Carter dans une mise en scène qui rappe­lait l'annonce de sa gros­sesse, en février dernier, la chan­teuse a pris la pose seule devant l'objec­tif. Seule­ment un mois après son accou­che­ment, Beyoncé a affi­ché fière­ment sa ligne, moulée dans une robe courte.

La star a ainsi montré qu'elle avait pratique­ment déjà retrouvé son corps d'avant la gros­sesse. Elle a surtout fait forte impres­sion à ses fans, qui se sont exta­siés devant les courbes de leur idole. L'un d'eux écrit que la Beyoncé post-partum est « belle », une autre ajoute : « Notre reine est de retour. Jolie maman, nous t'aimons ».

Beyoncé a publié un second cliché, cette fois en compa­gnie de Jay-Z. Ses dernières semaines, le rappeur s'est confié sur son infidélitén qui aurait pu mettre un terme à son couple. Au lieu de ça, Beyoncé et son homme affichent aujourd'hui une compli­cité à toute épreuve. Si l'amour des deux stars a été salué par les inter­nautes, la chan­teuse a aussi reçu une nouvelle fois des commen­taires élogieux concer­nant sa ligne retrou­vée.





