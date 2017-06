PHOTOS - Brigitte Macron : sa balade à vélo en mini-jupe enflamme le Touquet

Au Touquet pour soute­nir sa fille Tiphaine au second tour des légis­la­tives, Brigitte Macron a créé une mini-émeute dans la cité balnéaire lors d’une balade à vélo où sa mini-jupe en jean riva­li­sait avec le mini­short de sa fille.



Ambiance morose hier soir au sortir des urnes pour les Légis­la­tives dans le nord. En lice pour un poste de suppléante aux côtés de Thibaut Guilluy, Thiphaine Auzière n’a pas séduit les élec­teurs.



Une fois sa défaite certi­fiée par les insti­tuts de sondage, la fille de Brigitte Macron s’est mise debout sur une chaise au milieu de ses sympa­thi­sants et jour­na­listes de La voix du Nord, et a déclaré : « J’ai une mauvaise nouvelle à vous annon­cer. Avec Thibaut, nous n’ar­ri­vons pas en tête. On va conti­nuer à porter notre projet et nos ateliers citoyens. On se battra. Il y aura d’autres élec­tions ».



Une moro­sité qui tran­chait avec la joie de vivre que Tiphaine Auzière affi­chait la veille aux côtés de sa maman dans les rues du Touquet.



Samedi – donc – Tiphaine Auzière et Brigitte Macron se sont accordé un moment mère-fille à vélo dans les rues du Touquet. Brigitte portait une mini-jupe en jean (pas très pratique pour péda­ler, avouons-le) et un chemi­sier blanc, tandis que sa fille arbo­rait un mini­short en jean et un T-shirt appe­lant les citoyennes à ne pas oublier de se rendre dans les bureaux de vote.



Un duo qui s’est vite fait remarquer dans les rues de la cité balnéaire. Proches des habi­tants du Touquet, Brigitte et Tiphaine n’ont pas hésité à s’ar­rê­ter à de nombreuses reprises pour saluer la foule, et la remer­cier pour les compli­ments sur leurs tenues…



source: Voici