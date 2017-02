Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS Céline Dion : un couple se fiance devant elle, elle fait une tête surpre­nante (et très drôle) Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 22:36 | | 0 commentaire(s)| Un couple s’est fiancé sous les yeux ébahis de Céline Dion, qui n’a pas su dissi­mu­ler sa surprise et a offert au monde entier un visage hila­rant.

SURPRISE ! Nick Janevski était bien décidé à provoquer l’éton­ne­ment chez sa petite amie, Austin McMillian, et il a décidé de faire ça en présence de Céline Dion, parce que pourquoi pas. La chan­teuse qui sera bien­tôt de retour en France pour une série de concerts assure pendant encore quelques mois ses spec­tacles à Las Vegas. En échange d’un petit supplé­ment en dollars sonnants et trébu­chants, ses fans les plus fous peuvent même la rencon­trer avant sa perfor­mance sur scène. Vendredi 3 février, Nick Janevski a profité de ce moment très parti­cu­lier pour deman­der sa chérie en mariage, rapporte E!. Alors que Céline Dion prenait des photos avec le couple, le jeune homme s’est agenouillé et a demandé à sa dulci­née si elle voulait bien s’unir à lui. Très surprise par la démarche, la chan­teuse a néan­moins eu la présence d’es­prit d’en rajou­ter une couche en deman­dant à Austin McMillian : « Vous allez dire oui ? »

Celle-ci a répondu par l’af­fir­ma­tive, provoquant la joie de son cher et tendre, et donnant à Céline Dion le rôle de cinquième roue du carrosse en arrière-plan. La tête que fait la chan­teuse au moment où le couple s’em­brasse vaut toute­fois large­ment la peine d’être vue. Et pour Austin McMillian, qui a publié quelques clichés sur Insta­gram, c’est même un honneur que d’avoir droit à un photo­bom­bing de Céline Dion. « Elle était sous le choc, a confié la future mariée. Elle a été très gentille et nous a souhaité un long et heureux mariage comme celui qu’elle a eu avec son mari et ensuite, elle s’est invi­tée au mariage ! » Pourquoi se priver de la possi­bi­lité d’un repas gratuit ?







