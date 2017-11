PHOTOS - Esclavage en Lybie : Otez de ma vue ces photos que je ne saurai voir !

Prompts à convoquer l'institution et le statut de chefs d'Etat, on ne les entend jamais quand il s'agit de dénoncer le sort fait à leurs compatriotes en pleine terre d'Afrique...par des Africains ! Toujours à la traîne des occidentaux et de leurs médias comme si l'Afrique venait seulement à découvrir ces camps de la honte et de l'horreur. De qui se moque-t-on ?