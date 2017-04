Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS - Exclusives de Mame Marie Diop la Awo de Bougane? Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2017 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| Voici la femme de Bougane Gueye Dany. Elle c’est Mame Marie Diop, cette première épouse discréte et calme du Président Directeur Général du Groupe Dmédia… Si Bougane était une star de la musique sénégalaise, on dirait … Mame Marie s’est comportée comme un … manager, toujours dans les backstages pour pousser son artiste. En une vingtaine d’années de vie commune, elle a préféré lescoulisses, laissant ainsi le devant de la scène à son mari.



Plus qu’une simple démarche de circonstance, c’est la philosophie de toute une vie sur laquelle nous tentons de lever un coin du voile en passant de sa jeunesse aux Hlm, sa famille, ses débuts avec le chanteur.







Tout le monde a tiré son chapeau à la discrète Awo de Bougane pour cela. Au moins une fois, beaucoup de Sénégalais ont reconnu à la très Glamour et respectueuse Mame Marie la réussite de la nette séparation faite entre sa vie sous les paillettes et celle de sa famille, son mari et ses enfants. C’est ainsi d’ailleurs qu’on ne manqua pas de parler de « changement » chez Bougane lorsque cette même vie privée avait commencé à faire la « une » des sites internet

La” canni khegne” du patron de Dmedia a sans doute beaucoup contribué à mettre hors de portée sa vie de famille. Aussi l’expression voulant que « derrière chaque grand homme se trouve une grande femme », pour parler d’une réussite, peut être empruntée au sujet de Mame Marie Diop Dany de son vrai prénom. Pour avoir couvert les arrières de Bougane, au moment où celui-ci se lançait à la conquête du monde.







