Hillary Clin­ton a beau avoir perdu l’élec­tion prési­den­tielle améri­caine, elle entend bien rebon­dir avec un nouveau projet. Celle qui a un loin­tain lien de parenté avec François Hollande compte dans les rangs de sa famille d’autres personnes qui valent le coup d’être connues. C’est pourquoi nous vous lais­sons faire connais­sance avec le jeune Tyler Clin­ton. À 22 ans, il vient de signer un contrat avec l’agence de mannequi­nat IMG Models, qui a notam­ment dans ses rangs Bella et Gigi Hadid, Karlie Kloss, Paris Jack­son et Ashley Graham.

Fils du frère de Bill Clin­ton, le modèle fait partie des rares êtres humains en ce bas monde à pouvoir appe­ler l’an­cien président « Tonton Billy ». À défaut de faire de la poli­tique, le jeune Tyler pourra malgré tout marquer les esprits grâce à son sourire char­meur, son corps fine­ment ciselé et son regard péné­trant.



Les photos mises en ligne dans son port­fo­lio offi­ciel devraient égale­ment vous convaincre que le neveu d’Hillary et Bill Clin­ton a de l’ave­nir. Et on vous laisse jeter un œil à ces photos de lui torse nu, mises en ligne sur Insta­gram, qui devraient recueillir sans diffi­culté un grand nombre de suffrages.