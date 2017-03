Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS Jay Z et Beyoncé veulent s’offrir l’ENORME demeure d’Aaron Spelling Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2017 à 15:16 | | 0 commentaire(s)|



En vue de l’arrivée des jumeaux, Jay Z et Beyoncé cherchent une nouvelle villa. Le couple a flashé sur The Manor, l’énorme propriété de 123 pièces construite par le mythique producteur Aaron Spelling.

Le 1er février dernier, une photo de Beyoncé postée sur le fil Twitter de la chanteuse cumulait plus de likes qu’à l’accoutumée. Nous y découvrions Queen Bee en sous-vêtements, les mains posées sur un ravissant baby bump. « Nous voudrions partager notre amour et notre joie, écrivait l’épouse de Jay-Z. Nous sommes doublement bénis [et oui… Le couple n’attend pas un, mais DEUX enfants !] Nous sommes incroyablement reconnaissants que notre famille s’agrandisse et nous vous remercions pour vos vœux de bonheur. Les Carter.»



Avant l’arrivée des jumeaux, Jay Z et Beyoncé se sont mis à la recherche du nid parfait à Los Angeles. Selon nos confrères du Sun, le power couple aurait trouvé la bicoque idéale à Hombly Hill, un quartier ultra sécurisé sur les hauteurs de la cité des anges. The manor (le manoir… Rien que ça…) est une GIGANTESQUE maison de 123 pièces qui dispose – en plus de ses innombrables suites parentales – d’une salle de cinéma, d’une discothèque, d’un bowling et d’une piscine.



Construite par Aaron Spelling (célèbre producteur de la série Beverly Hills), cette propriété est actuellement occupée par Petra Stunt, la fille du milliardaire Bernie Ecclestone). Prix demandé : 100 millions d’euros !



