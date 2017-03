La très popu­laire appli­ca­tion Snap­chat a publié, ce mercredi, à l’oc­ca­sion de la Jour­née inter­na­tio­nale des droits des femmes, une série de nouveaux filtres, permet­tant aux utili­sa­teurs de prendre les traits de figures fémi­nines emblé­ma­tiques. Parmi ces visages histo­riques la scien­ti­fique Marie Curie, la mili­tante des droits civiques Rosa Parks et l’ar­tiste peintre mexi­caine Frida Kahlo. C’est ce dernier visage dont Kim Karda­shian a décidé d’adop­ter le temps d’une photo, les traits.







Longue couronne de roses autour de la tête, lèvres rouge vif, teint pâle, longues boucles d’oreilles et évidem­ment les fameux sour­cils en forme d’aile d’oi­seau, la maman de North et Saint a enfilé, sans sour­ciller, le costume de l’ar­tiste-peintre origi­naire du Mexique et dispa­rue en 1954. Un cliché qui laisse à penser (pourquoi pas) que la busi­ness­wo­man de 36 ans serait en train de se pencher sur la vie de cette icône fémi­niste et du monde de l’art.







Kim Karda­shian qui avait déclaré, quelque peu à côté de la plaque, l’an­née dernière, lors de la confé­rence BlogHer, à Los Angeles : « Je ne suis pas fémi­niste, je n'aime pas les étiquettes. Je pense juste que je fais ce qui me rend heureuse et je veux que les femmes aient confiance en elles et je soutiens les autres femmes. Je n'aime rien de plus que quand toutes mes amies… et j'aime soute­nir d'autres femmes. Mais je ne suis pas ce genre de fille qui soutient la libé­ra­tion du téton ».





Crédits photos : Lionel Cironneau/AP/SIPA