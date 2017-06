(PHOTOS) - Kim Kardashian : ses photos quand elle était jeune

Un parcours étonnant. Si Kim Kardashian est à présent connue pour ses tenues épurées et sa passion pour les ensembles monochrome, il n'en a pas toujours été ainsi. Si la semaine dernière Kim Kardashian a été listée à la 47ème place du classement des stars les mieux payées du monde publié par le magazine «Forbes», à ses débuts, Kim passait le plus clair de son temps dans les boîtes de nuit de Los Angeles à faire la fête aux côtés de stars comme Paris Hilton ou encore Lindsay Lohan. C'est d'ailleurs ainsi qu'elle a commencé à attirer l'attention de la presse.



Un parcours surprenant



En 2007, la fuite d'un film pornographique amateur, réalisé en 2003 avec l'aide de Ray J. a propulsé la jolie brune sous les feux des projecteurs et lui a permis de démarrer une émission de téléréalité familiale «L'incroyable famille Kardashian».



Kim Kardashian était lancée. L'émission a rencontré un succès fulgurant et dix ans plus tard elle existe encore. Au long de sa carrière, Kim Kardashian n'a pas hésité à tester ses talents dans différents domaines. En 2011, la reine des réseaux sociaux avait même sorti un single accompagné d'un clip où la brune enchaînait essentiellement un nombre de poses lascives.



A présent, Kim Kardashian est une jeune femme plutôt rangée et la mère de deux enfants, North et Saint West. Et la star est dotée d'un sens des affaires redoutable. Cette semaine, Kim Kardashian s'est enrichie de plus de 14 millions de dollars en moins de 5 minutes, en lançant une ligne de cosmétiques.



L'époque où Kim Kardashian nettoyait le dressing de Paris Hilton est bel et bien révolue.



Paris Match