Rob Karda­shian a sans doute passé une très bonne jour­née. Ce vendredi 17 mars, le petit dernier de la famille Karda­shian fêtait ses 30 ans et pour l’oc­ca­sion, ses sœurs, mais aussi sa maman, lui avaient rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux avec des jolies photos de lui et des décla­ra­tions très touchantes. Et pour fêter ce grand évène­ment comme il se doit, Kris Jenner lui avait aussi orga­nisé une petite fête dans un endroit spécial : un cinéma. Selon E!News, cette dernière avait en effet priva­tisé le Ciné­po­lis de West­lake en cali­for­nie et avait convié ses sœurs Khloe, Kourt­ney ( Kim n’était pas dispo­nible) mais aussi la maman de sa fille, Blac Chyna, avec qui il a des rela­tions très compliquées ( ensemble ? Pas ensemble ? On a du mal à suivre).



A l’in­té­rieur du cinema, une déco­ra­tion spéciale Saint Patrick avec des ballons verts, dégui­se­ments de circons­tances sans oublier un immense gâteau d’an­ni­ver­saire de couleur vert sur lequel figu­rait une photo souve­nir de Rob déguisé en Peter Pan. Et après avoir chanté en cœur la petite chan­son qui va bien, Rob et ses invi­tés ont pu assis­ter à une projec­tion privée du film « la belle et la bête ». Une petite fête que l’on pourra sans doute revivre dans son inté­gra­lité dans un futur épisode de l’émis­sion « L’in­croyable famille Karda­shian » qui a fait son retour aux Etats-Unis sur les écrans le 12 mars dernier.