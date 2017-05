PHOTOS: Le Président Macky Sall a réaffirmé son engagement à soutenir et accompagner les cinéastes Le chef de l’Etat a réaffirmé son engagement à toujours soutenir et accompagner les cinéastes pour l’exploitation, la distribution et la promotion de leurs films. Les membres du Comité de pilotage de la participation sénégalaise au 25e FESPACO se sont félicités de l’appui de l’Etat à travers le FOPICA (Fond de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle) mis en place pour booster la production.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 17:45







