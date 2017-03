Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici PHOTOS: Voici Imani, la fille de la légende ghanéenne de football Abedi Pelé qui fait le buzz sur le net Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2017 à 20:08 | | 0 commentaire(s)| Abedi Pelé, le légendaire joueur de football ghanéen, est un heureux père de quatre enfants.

Il a trois fils, et une magnifique et mignonne fille.

Rahim Ayew, Andre Ayew et Jordan Ayew sont tous des stars populaires dans le monde du football, qui continuent de faire honneur à leur pays d’origine, le Ghana.



Mais on ne sait pas grand chose de la superbe fille d’Abedi Pelé, Imani.

Plusieurs sources avancent qu’elle est un mannequin en herbe, et s’est construite un portfolio mannequinat assez consistant. Les mêmes sources ajoutent, qu’elle serait prête à monter en grade dans l’industrie de la mode.



IMANI est le quatrième enfant de la légende ghanéenne et troisième enfant de sa mère Maha Ayew, après André et la star du club anglais Swansea, Jordan Ayew. Elle est connue comme étant une personne qui s’est beaucoup investie dans la carrière de football de ses frères.





En 2015, quand André Ayew a raté le prix du Joueur de l’année de la CAF, elle s’est plainte amèrement sur son compte Instagram.



afrk.mag









