Fini les dread­locks pour Jaden Smith , 18 ans ! Will Smith, son célèbre père, s’est occupé lui-même de lui couper les cheveux pour le prochain film dans lequel il joue. ALife In A Year, actuel­le­ment en tour­nage à Toronto, raconte l’his­toire de Daryn, 17 ans, dont la petite amie (incar­née par Cara Dele­vingne ) a été diagnos­tiquée d’un cancer en phase termi­nale et qui décide alors de lui faire profi­ter au maxi­mum de la vie et du temps qu’il lui reste à vivre. Un film drama­tique pour lequel le jeune acteur a changé de look.



Le long métrage dans lequel Jaden incarne le person­nage prin­ci­pal est d’ailleurs produit par Will Smith lui-même. Une affaire de famille donc. Un duo qui nous rappelle évidem­ment le film à succès À la recherche du bonheur dans lequel les deux acteurs colla­bo­raient déjà en 2007.

Sur les deux photos publiées sur Face­book, on voit Will Smith , la poignée de dread­locks de son fils à la main, ravi, s’amu­sant de la situa­tion. À côté de lui, Jaden semble encore sous le choc. Un chan­ge­ment a priori néces­saire pour le rôle, mais violent pour le jeune homme. En légende, on peut lire le message plein d’hu­mour de son père : « J’aide Jaden Smith à se prépa­rer pour le premier jour de tour­nage #AlifeInAYear… Je n’au­rais peut-être pas dû utili­ser des ciseaux ?! » Eh oui, qui a dit que la vie d’ac­teur était faci­le…