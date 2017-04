PODOR: Ousmane Tanor Dieng mobilise ses troupes

Le Secrétaire général du Parti socialiste semble déterminé à redorer son blason après que son image a été fortement ternie dans son bras de fer avec le maire de Dakar, actuellement en prison. Pour ce faire, sa trouvaille est l’occupation du terrain politique. Le week-end dernier, il avait jeté son dévolu sur Podor, l’un des départements où le Parti socialiste est le mieux implanté.



Ayant prévu d’y tenir un meeting aux fins de revigorer ses troupes et de prouver son leadership au sein de sa formation politique, Ousmane Tanor Dieng n’a finalement pas fait le déplacement à Kadione dans l’arrondissement de Thillé Boubacar où était prévue sa rencontre avec ses militants. La raison de ce faux bond est liée au drame survenu au Daaka de Médina Gounass où un incendie a fait des dizaines de victimes.



Selon le Secrétaire général du Ps, le contexte ne se prêtait pas à une telle manifestation d’autant plus que le chef de l’Etat avait décrété trois jours de deuil national. Qu’à cela ne tienne, ses ouailles avaient décidé de tenir leur meeting malgré l’absence de leur mentor. Justifiant leur démarche,Ibrahima KANE Secrétaire Général de la section PS de l’arrondissement de Saldé et ses camarades socialistes, arguent que l’information relative au désistement de leur Secrétaire général leur est parvenue tard alors qu’ils avaient déjà fait le déplacement à Thillé Boubacar, venus de tous les coins du département de Diaba jusqu’à N’Dieurba.



Selon le Secrétaire général de la section Ps de l’arrondissement de Thillé Boubacar, vu la masse de militants qui étaient venus répondre à l’appel de leur leader, les responsables socialistes du département se devaient d’échanger avec eux, de la vie de leur parti et les enjeux du moment.



Cependant, Oumar Moussa Sow et ses camarades ont tenu à respecter la consigne de leur leader en ayant une pensée pieuse aux disparus dans l’incendie du Daaka. Aussi, ont-ils initié un récital de Coran et formulé des prières à l’endroit de ces derniers dans la localité de Kadione, village situé dans l’arrondissement de Thillé Boubacar.



Evoquant les raisons de leur rassemblement, les secrétaires généraux des sections Ps de Saldé, Ibrahima Kane, Demba DIALLO de Cas-Cas, Thierno N’Diaye représenté par une forte délégation de l’arrondissement de Gamadji Sarré et Oumar Moussa SOW de Thillé Boubacar, ont fait comprendre que cela entre dans le cadre normal du fonctionnement de leur parti qui veut que, de temps à autres, le Secrétaire général descende sur le terrain pour aller à la rencontre des militants.



« C’est ce qui fait la particularité de notre parti dont le cordon ombilical entre le sommet et la base ne souffre d’aucune rupture. Notre camarade Secrétaire général avait l’intention de perpétuer de la tradition en venant échanger et communier avec les militants de base, malheureusement Dieu en a décidé autrement ; mais ce n’est que partie remise », a fait savoir Oumar Moussa Sow.



Abordant les questions d’actualité, les responsables socialistes de Podor ont réaffirmé leur ancrage dans la mouvance présidentielle. Selon eux, rien ne justifie qu’ils rompent les amarres avec le Président Macky Sall. « Nous sommes des républicains et nous avions pris l’engagement devant les Sénégalais de faire gagner le candidat Macky Sall et de gouverner ensemble dans le cadre de la grande coalition Benno Bokk Yakaar. Pourquoi devrions-nous quitter ladite coalition alors que le Président a respecté toutes ses promesses vis-à-vis de notre parti et de son leader dont il continue de bénéficier de ses précieux et éclairés conseils pour la bonne marche de notre pays ?



Ensuite, au regard des apports significatifs des ministres socialistes de l’actuel gouvernement dans le bilan positif du président de la République dans tous les domaines, particulièrement dans celui de l’Education et de l’Elevage, nous sommes plus que jamais décidés à accompagner Macky Sall », a expliqué Oumar Sow.



Abordant les querelles de leadership au sein du Ps, les militants socialistes de Podor ont tenu à affirmer qu’ils ne reconnaissent que celui d’Ousmane Tanor Dieng invitant, toutefois, les socialistes de souche à regagner les rangs pour rendre leur parti plus fort dans la perspective de la reconquête du pouvoir.

Abou KANE