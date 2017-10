PODOR - Visite du président du Conseil National de la Jeunesse, Khadim DIOP accueilli en grande pompe par les populations de Bocké Dialloubé Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Octobre 2017 à 18:52 commentaire(s)|



En visite dans la commune de Bocké Dialloubé, Khadim DIOP, Président du conseil national de la jeunesse accompagné d’une forte délégation, a été chaleureusement accueilli par les populations de la localité. Arrivé sous une forte canicule, le président du Conseil national a fait cap au niveau du stade municipal qui porte le nom du maire de la ville, Abdoulaye Daouda DIALLO, avant d’aller visiter le lycée , ainsi que la Case des tout-petits.



Khadim DIOP a profité de sa tournée , pour se rendre dans le village Bocké M’Baybé , une manière pour ce dernier de rencontrer les populations de cette localité et d’échanger avec elles. Prenant la parole au cours de cette cérémonie officielle présidée par N’Diack SARR, sous-préfet de l’arrondissement de Saldé, Djiby Mamadou DIALLO, président du Conseil communal de la jeunesse par ailleurs président de la Commission Environnement et développement durable au niveau du Conseil national de la jeunesse, ce dernier et les notables de la localité ont magnifié les réalisations-phare, qui sont à l’actif de leur maire .



Selon Djiby Mamadou DIALLO , le ministre Abdoulaye Daouda DIALLO ne cesse d’appuyer les jeunes en fonds de dotations , ainsi que les 15 ASC qui bénéficient pendant chaque année des ballons , maillots et des enveloppes .



Sur le même registre de réalisations , qui ont beaucoup impacté sur le vécu des populations ,il y’a l’aménagement de plusieurs hectares de terres d’un coût de 250 millions de frs et la mise en place d’un projet SIPA qui a coûté 260 millions renseigne Djiby Mamadou DIALLO .Ces aménagements ont d’ailleurs permis d’employer beaucoup de jeunes note le jeune du village .



Toutes fois malgré ces belles réalisations , à l’actif de leur mentor, les jeunes n’ont pas manqué de déplorer l’absence de financements à leur endroit , le manque de formation des jeunes , le taux de chômage dans la zone.

A cet effet , ils ont surtout sollicité l’éclairage du stade municipal avec des projecteurs , et la mise en place d’un gazon synthétique au niveau de l’air de jeu .Sur toutes ces doléances le président du conseil national de la jeunesse , a promis que l’état appliquera à la lettre tous les engagements pris , pour une meilleure prise en charge des préoccupations des populations locales.



Poursuivant Khadim DIOP qui a vivement remercié le maire de Bocké Dialloubé, à travers ses nombreuses actions de développement, a invité les populations à suivre les pas de ce dernier, qui selon lui est un exemple et une référence.



Abou KANE

