POLEMIQUE : L'aéroport Cristiano Ronaldo de Madère ne fait pas l'unanimité

Quel est le point commun entre Cristiano Ronaldo, Charles de Gaulle, Léonard de Vinci et Marco Polo ? Ils ont tous un aéroport à leur nom. En réalité, ce n'est pas encore fait pour la star du Real Madrid. C'est, depuis 2014, le projet de Miguel Albuquerque, le président de la région de Madère, mais l'idée ne fait pas l'unanimité...



C'est le journal catalan Mundo Deportivo qui s'est fait un plaisir de relayer l'information. Les Madérois ont beau aduler le n°7, une pétition publique a été lancée en guise de protestation.



Une gueulante que Miguel Albuquerque ne juge " ni légitime, ni élégante ". Selon lui, le but est de "rendre hommage à un grand sportif, et un grand Portugais". Selon l'opposition, l'attractivité touristique est à l'origine du projet.



La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les habitants de Funchal, capitale de la petite île portugaise. Ils ont déjà vu un musée et un hôtel changer de nom pour adopter celui de "CR7" et se dresser une statue en bronze à l'effigie du quadruple Ballon d'Or.



Miguel Albuquerque lève les yeux au ciel, sûr de son bon droit : " Nous avons payé l’aéroport, [il] appartient à la région autonome de Madère . Et je vais demander la permission à qui ?". N'en déplaise à ses opposants, le projet risque bien d'aboutir.



