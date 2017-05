PPS The Writah:" Quand j’écoute Bob Marley, j'ai l'impression que j'écoute Ndiaga Mbaye ou Souleymane Faye..." Le plus grand chanteur de reggae jamaïcain, Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, décédé d'un cancer à l'âge de 36 ans. Fils d'un Blanc et d'une Noire, il a grandi dans une famille pauvre et déchirée par les conflits. En 1964, avec le groupe The Wailers, il obtient un premier succès en Jamaïque. En 1967, il se convertit au rastafarisme, adopte les "dreadlocks" et arbore les couleurs vert, jaune et rouge du drapeau éthiopien. Ses chansons qui véhiculent un message d'amour et de paix ont popularisé le reggae au monde entier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2017 à 08:36



