PRÉSENTATION DE BISS

BISS –Multimédia est agréée par CANON depuis 1997 pour la distribution, la maintenance préventive et curative des produits de la marque sur l’étendu du territoire national.



Dans un marché composé à l’époque par 4 distributeurs officiels (Buhan teisseire, SBI, Compudist et BISS), nous avons opté très tôt de professionnaliser notre métier par un transfert de compétence de qualité.



Avec 12 techniciens spécialisés dont 4 ingénieurs, les Agents de BISS totalisent 97 certificats de formations CANON sur plus de 450 types de machines délivrées par les ingénieurs et Formateurs de CANON.



Avec un parc sous Contrat et sous Garantie de plus de 4800 machines allant de 10 à 105 copies par minute, nos ingénieurs et techniciens font en moyenne 76 interventions préventives et curatives par jour, 380 interventions par semaine, 1 520 par mois et 18 240 voire 20 000 intervention par année.



En 2005, BISS a été primée meilleure performance commerciale de l’Afrique de l’Ouest par CANON.



Pour les consommateurs, utilisateurs finaux et revendeurs, nous avons décidé d’apporter notre modeste contribution sur le Service Après Vente CANON, sa mission technique et sa mission commerciale.