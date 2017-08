PSE : Macky Sall se réjouit des performances réalisées par le PUDC, le PUMA, le PROMOVILLES, la Couverture Maladie Universelle et les Bourses de Sécurité familiale

Dans sa lettre de remerciements aux militants sympathisants et responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar, suite aux résultats définitifs des élections législatives du 30 juillet 2017, publiées par le Conseil constitutionnel lundi, Macky Sall a constaté que la mobilisation et l’adhésion nationales autour de Benno Bok Yaakaar est la résultante d’une grande satisfaction des populations pour les réalisations, projets et programmes du Yonnu Yokkute.





« Cette mobilisation et cet accueil traduisent la grande satisfaction de nos populations pour nos réalisations, mais également leur adhésion totale à nos projets et programmes pour le futur. Un constat est en effet aujourd’hui clair et unanime partout à travers le pays. Ce constat, c’est que notre vision, celle d’Un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, est en train de produire ses pleins effets pour un développement inclusif, dans l’équité et la justice sociale. », a dit le Président Macky Sall.



Argumentant cette idée, l’homme du PSE a aussi ajouté que « cela, grâce aux importantes performances réalisées à travers les projets du Plan Sénégal Emergent, ainsi que les programmes novateurs engagés tels que le PUDC, le PUMA, le PROMOVILLES, la Couverture Maladie Universelle et les Bourses de Sécurité familiale.



Enfin, le Chef de l’Etata a préconisé de bien « conduire les dynamiques qui mènent au progrès et au bien-être de tous, voilà le sens et l’essence de l’action politique. »



Massène DIOP Leral.net

