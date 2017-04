PSG : Cristiano Ronaldo, Messi… Di Meco et Beye situent Cavani Si souvent critiqué pour sa maladresse dans la finition, Edinson Cavani réalise une saison énorme avec le Paris Saint-Germain.

La preuve en chiffres puisque l’attaquant uruguayen a inscrit 40 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues ! Une statistique impressionnante, surtout lorsque l’on sait à quel point El Matador ne ménage pas ses efforts dans ses appels, mais aussi dans le repli défensif. D’ailleurs, sa prestation contre Monaco (4-1 pour les Parisiens) en finale de la Coupe de la Ligue en est le parfait exemple pour Habib Beye, qui compare désormais Cavani aux tout meilleurs joueurs au monde.

« On le compare à Messi et Ronaldo, mais il n’est pas dans cette galaxie, commentait l’ancien Marseillais sur le plateau du CFC samedi. En revanche, il est dans la galaxie des attaquants comme Lewandowski. Montrez-moi ce que Lewandowski fait de plus que Cavani. » De son côté, Eric Di Meco semble du même avis et n’hésite pas à reconnaître son erreur de jugement.

« Il n’est pas loin du top européen » « Ce qu’il fait sur un terrain, c’est incroyable. Il n’est pas loin du top européen. J’avais un doute sur sa faculté à faire gagner des grands titres à Paris, mais face au Barça, il est irréprochable. Quand un mec vendange il faut le dire, et quand il est bon aussi. Après le départ de Zlatan, je ne pensais pas que Cavani ferait une saison pareille. Qui l’aurait cru ? », s’est étonné le consultant de RMC, qui valide au passage la piste Alexis Sanchez pour donner du « caractère » à l’équipe parisienne.



source:foot01



