PSG: Emery n’accable pas Thiago Silva

Passé au travers, comme la plupart de ses coéquipiers, lors de l’historique défaite du PSG à Barcelone mercredi dernier en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (6-1), Thiago Silva, avantageusement remplacé par Presnel Kimpembe à l’aller, a été particulièrement critiqué après cette débâcle. Mais Unai Emery n’accable pas son capitaine brésilien.



"Quand on perd, je n'aime pas pointer la responsabilité d'un joueur. Une défaite comme ça, c'est collectif. Nous sommes la même équipe et le même groupe quand on gagne ou quand on perd", a expliqué l’entraîneur basque samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement des Parisiens à Lorient.



