PSG – Hatem Ben Arfa est prié d’aller voir ailleurs Mais le Parisien reste convaincu qu’il a sa place au sein de l’effectif.

Alors que Marco Verratti, désireux de partir, s’est vu opposer une fin de non-recevoir, Hatem Ben Arfa souhaite plus que tout rester au Paris Saint-Germain. Problème, le club de la capitale ne veut plus entendre parler de son joueur.

D’après L’Equipe, Antero Henrique aurait rencontré les conseillers de l’attaquant. Le nouveau directeur sportif leur aurait indiqué qu’un départ de l’ancien Niçois, sous contrat jusqu’en 2018, ravirait le club. Plus utilisé depuis le 5 avril, Ben Arfa n’entrerait toujours pas dans les plans d’Unai Emery, qui n’envisagerait pas de l’emmener en stage de préparation aux Etats-Unis.

Clairement poussé vers la sortie, Hatem Ben Arfa est toutefois convaincu de pouvoir s’imposer sous le maillot parisien. Une nouvelle réunion avec Henrique pourrait être programmée dans les prochains jours afin de trouver une issue à ce dossier. En attendant, de nombreux clubs, français comme étrangers, s’intéressent au profil de l’attaquant. Cependant, le coût éventuel d’un transfert pourrait être un frein à d’éventuelles négociations. Affaire à suivre.



