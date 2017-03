PSG : L’agent de Thiago Motta sort du silence sur son absence contre Barcelone ! Alors que Thiago Motta a manqué la double confrontation contre Barcelone, son agent évoque cette absence.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|

Les Parisiens ont vécu les sensations de montagnes russes en trois semaines. Après l’incroyable enthousiasme suscité par la démonstration contre Barcelone au Parc des Princes (4-0), le PSG a connu la pire désillusion de son histoire au Camp Nou (1-6). Et si les deux matches sont radicalement différents, ils présentent toutefois un point commun : l’absence de Thiago Motta. Toutefois, son agent estime qu’il ne pense pas qu’au collectif.

« Il n’y a pas d’amertume personnelle, Thiago est abattu pour ses partenaires » « On est tous abattus forcément. Après, il n’y a pas d’amertume personnelle Thiago est abattu pour ses partenaires, mais rien de personnel. Il fait toujours passer le collectif avant lui. Il n’a pas pu jouer pour cause de suspension et blessure, malheureusement c’est le football et il l’accepte », confie Alessandro Canovi dans une interview accordée à Yahoo Sport .



sourcele10sport.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook