PSG: Laurent Blanc prive les salariés de primes Les employés du Paris Saint-Germain ne toucheront pas de primes de participation et d'intéressement cette année. La faute aux 22 millions d'euros versés à Laurent Blanc et son staff à titre d'indemnités.

Quand les salariés du PSG sont les premiers lésés par le départ de Laurent Blanc, le 27 juin dernier... Les employés du club parisien ne toucheront pas de primes de participation et d'intéressement cette année en raison de... la somme versée à l'ex-entraîneur de l'équipe première au moment de son départ.



Lors de la dernière réunion du comité d'entreprise, en fin de semaine dernière, Philippe Boindrieux, le directeur adjoint du Paris Saint-Germain, a annoncé au personnel du club que la société n'avait pas pu dégager de bénéfice cette année, justement parce qu'elle avait dû verser 22 millions d'euros à Blanc et son staff en guise d'indemnités.



« Vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur »

Une nouvelle qui n'a évidemment pas fait plaisir aux employés du PSG. L'éviction de Blanc risque de leur rester un long moment en travers de la gorge. Mais cela ne changera rien, auraient fait comprendre en substance les représentants de la direction à des salariés très amers. A en croire le journal l'Equipe de ce lundi, Philippe Boindrieux n'aurait rien arrangé au climat de tension provoqué par cette annonce en rétorquant au personnel : « Vous savez, l'argent ne fait pas le bonheur. » Avec 22 millions d'euros de plus à son compte bancaire, Laurent Blanc a pourtant tout d'un homme heureux. Les employés de son ancien club ne peuvent pas en dire autant.



