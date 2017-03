PSG: Marco Verrati porte plainte contre le journal "l'Equipe"

La guerre ne fait que débuter entre le PSG et le journal "L'Equipe". Vendredi, au surlendemain de l'impensable élimination de la Ligue des champions sur le terrain du Fc Barcelone (6-1), le club de la capitale a descendu en flammes le quotidien sportif, en démentant la présence de Blaise Matuidi et Marco Verrati en boîte de nuit lundi soir ainsi qu'une requête faite à la préfecture afin de descendre les Champs -Elysées en cas de titre européen.



Le milieu italien a lui-même porté plainte contre "l'Equipe", comme l'a fait savoir son agent samedi. "Nous avons attribué à l'avocat Carlo Alberto Brusa, la protection de l'image de Marco Verrati contre l'Equipe et M. (Daniel) Riolo", explique ainsi Donato Di Campli.



L'entourage du "petit Hibou" s'était rapidement scandalisé de l'information et n'a visiblement pas apprécié l'analyse après-coup du consultant de RMC, qui a taclé "l'hygiène de vie" du joueur de 24 ans en la qualifiant de "minable".



Accusé d’être "en boîte de nuit deux jours avant le cauchemar vécu par le PSG à Barcelone (6-1). Marco Verrati a porté plainte contre "l'Equipe". L'information relayée par "l'Equipe" n'est pas totalement vérifiable et le journal avait cité "plusieurs témoins". C'est surtout la formulation qui est inexacte et qui peut s'apparenter à de la diffamation.



Matuidi et Verrati n'étaient pas véritablement "en boîte de nuit" à la veille de voyager jusqu'en Catalogue. Ils auraient assisté au lancement d'une collection signée Rihanna et c'était bien à l'Etoile, mais la célèbre discothèque parisienne faisait tout simplement office de lieu de réception.



L'As