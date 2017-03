PSG : Nasser Al-Khelaïfi va prendre les choses en main après la remontada ! Alors que le PSG tente d’oublier son élimination face au FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi aurait une petite idée derrière de la tête.

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mars 2017 à 19:46 | | 0 commentaire(s)|

C’est un véritable cauchemar que vient de vivre le Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont finalement sortis de la Ligue des Champions par la petite porte, après la remontada du Barça, mais peuvent néanmoins sauver leur saison avec trois titres nationaux (Ligue 1, Coupes de France et de la Ligue). Afin de vite oublier cette contre-performance, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris les devants.

Une prochaine rencontre entre les joueurs et Al-Khelaïfi ? Selon les dernières informations de RMC , l’influent président du club de la capitale se serait directement entretenu au téléphone avec plusieurs joueurs pour essayer de les remobiliser après le calvaire subi face au Barça. Le dirigeant qatari devrait également rencontre tout le groupe, après la trêve internationale, et de nouveau échanger avec de nombreux cadres du vestiaire.



